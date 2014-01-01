  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"

الأحد 02 يناير 2022 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف يدعو المدنيين إلى إخلاء معسكر لـ"أنصار الله" وسط اليمن "فورا"



الرياض /سما/ واس

طالب التحالف العربي لدعم الشرعية، المدنيين بإخلاء معسكر تابع لجماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن فورا، وقبل منتصف ليل اليوم الأحد.

جاء ذلك في بيان للتحالف بعدما نشر صورا قال إنها تثبت قيام "أنصار الله" باتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية في المعسكر الذي أطلقت منه صواريخ باليستية ضد القوات الحكومية.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): " نطلب من المدنيين إخلاء معسكر السوادية بمحافظة البيضاء فورا".

وأضاف: "على المدنيين إخلاء المعسكر وإخراج الشاحنات قبل الساعة 12 بمنتصف الليل بتوقيت صنعاء (9 مساء بتوقيت غرينتش)".

وتابع التحالف: "المليشيا الحوثية تتحمل المسؤولية القانونية بوجود مدنيين بالمعسكر بعد التوقيت المُعطى".

والخميس الماضي، نشر التحالف صورا قال إنها تكشف استحداث "أنصار الله" مركز للجمارك داخل معسكر السوادية و"اتخاذ المدنيين وشاحنات المواد الغذائية والبترولية دروعا بشرية".

واتهم التحالف "أنصار الله" وقتها، باستخدام المعسكر في "إطلاق صاروخين باليستيين من داخله باتجاه محافظة شبوة، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، خاصة فيما يتعلق باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
 

#التحالف العربي #السعودية #اليمن #جماعة انصار الله #الحوثيون #محافظة البيضاء

الأكثر قراءة اليوم

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

المقاومة أطلقت صاروخي "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

"تل أبيب كسديروت "..ردود فعل إسرائيلية غاضبة إزاء قصف الاحتلال لمواقع محدودة في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

بينت عن لقاء عباس غانتس: كان أمنيا اقتصاديا وليس سياسيا.. ولا أنوي لقاء أبو مازن

الجيش

إعلام إسرائيلي: عملية "حارس الأسوار" غير ناجحة.. والأسير أبو هواش صار رمزاً

لجنة الانتخابات تتلقى ردا من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية

مواجهات

صحيفة إسرائيلية تتساءل: هل ستكون 2022 سنة موت الحلم الفلسطيني؟

اس

يديعوت: الهدوء مع غزة آخذ بالذوبان ..حماس غير راضية والتوتر يتعاظم

الاتصالات الفلسطينية