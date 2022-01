شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

سجل المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك مضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، عندما كان ليفربول متقدما بهدف دون مقابل سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، روّض صلاح بطريقة بارعة كرة طولية من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، قبل أن يتقدم في منطقة جزاء تشيلسي مراوغا الدفاع ويرسل الكرة لمعانقة الشباك معززا تقدم "الريدز" بلمسة ساحرة بيسراه من فوق حارس المنافس.

#CHELIV ~ #PL تشيلسي 0 × 2 ليفربول | هددددف صلاح HD???????? ???? ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/FvqNvygHzq

Most Premier League goals scored in London for Liverpool:



???? Mohamed Salah (14)

???? Steven Gerrard (13)



Mo begins 2022 by breaking another record. ???? pic.twitter.com/iZe0U2bQlT