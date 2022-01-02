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شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

الأحد 02 يناير 2022 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي



لندن/سما/

سجل المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك مضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، عندما كان ليفربول متقدما بهدف دون مقابل سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، روّض صلاح بطريقة بارعة كرة طولية من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، قبل أن يتقدم في منطقة جزاء تشيلسي مراوغا الدفاع ويرسل الكرة لمعانقة الشباك معززا تقدم "الريدز" بلمسة ساحرة بيسراه من فوق حارس المنافس.


وبهذا الهدف، حقق صلاح رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).


كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا متفوقا بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.


يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع تشيلسي رصيده في المركز الثاني إلى 43 نقطة، ورفع ليفربول رصيده في المركز الثالث إلى 42 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 53 نقطة، ويعتبر من أكثر المستفيدين من تعادل مطارديه في مباراة الليلة.

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