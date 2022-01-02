شاهد: هدف عالمي من محمد صلاح في مرمى تشيلسي

لندن/سما/

سجل المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك مضيفه تشيلسي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي الممتاز بكرة القدم.

وفي الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء، عندما كان ليفربول متقدما بهدف دون مقابل سجله السنغالي ساديو ماني في الدقيقة التاسعة، روّض صلاح بطريقة بارعة كرة طولية من زميله ترينت ألكسندر أرنولد، قبل أن يتقدم في منطقة جزاء تشيلسي مراوغا الدفاع ويرسل الكرة لمعانقة الشباك معززا تقدم "الريدز" بلمسة ساحرة بيسراه من فوق حارس المنافس.

#CHELIV ~ #PL



تشيلسي 0 × 2 ليفربول | هددددف صلاح HD???????? ????



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to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/FvqNvygHzq — Faster Goal - @FA_GO7 (@SFayqt) January 2, 2022

هدف محمد صلاح روعة #تشيلسي_ليفربول pic.twitter.com/sXI8As9Bfg — احمد جاسم - Ahmed Jasim (@Ahmed4Jasim) January 2, 2022

Most Premier League goals scored in London for Liverpool:



???? Mohamed Salah (14)

???? Steven Gerrard (13)



Mo begins 2022 by breaking another record. ???? pic.twitter.com/iZe0U2bQlT — Squawka Football (@Squawka) January 2, 2022



وبهذا الهدف، حقق صلاح رقما قياسيا جديدا حيث انفرد بكونه أكثر لاعب في تاريخ ليفربول يسجل أهدافا في الملاعب اللندنية برصيد 14 هدفا ليفك شراكته مع أسطورة "الريدز" ستيفين جيرارد (13 هدفا).



كما عزز صلاح صدارته لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 هدفا متفوقا بـ6 أهداف عن أقرب مطارديه زميله في ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا صاحب العشرة أهداف.



يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وبهذا التعادل، حصل كل فريق على نقطة واحدة، حيث رفع تشيلسي رصيده في المركز الثاني إلى 43 نقطة، ورفع ليفربول رصيده في المركز الثالث إلى 42 نقطة.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب فرق "البريميرليغ" برصيد 53 نقطة، ويعتبر من أكثر المستفيدين من تعادل مطارديه في مباراة الليلة.