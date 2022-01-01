الاحتلال يرفض الاعتراض المقدّم ضد قرار هدم منزل عائلة الشهيد أبو شخيدم

القدس المحتلة / سما /

رفضت وزارة جيش الاحتلال، يوم الأحد، الاعتراض المقدّم من عائلة الشهيد فادي أبو شخيدم ضدّ قرار هدم منزلها الكائن في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وقال المحامي مدحت ديبة، إنّ جيش الاحتلال أصدر قرارًا عسكريًا بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول المنصرم يقضي بهدم منزل الشهيد فادي أبو شخيدم، وعلى إثره قدّمت مؤسسة "هموكيد" لحقوق الفرد اعتراضا باسم العائلة ضد هدم منزلها.

وأضاف بأنّ وزارة جيش الاحتلال رفضت اليوم الاعتراض الذي قدمته العائلة، ومنحتها مهلة حتى يوم الأربعاء المقبل لتقديم استئناف لمحكمة الاحتلال العليا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشهيد أبو شخيدم في مخيم شعفاط بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه.