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لجنة الانتخابات تتلقى ردا من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية

الأحد 02 يناير 2022 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات تتلقى ردا من حركة حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية



رام الله / سما /

تلقت لجنة الانتخابات المركزية يوم أمس السبت رسالة من حركة المقاومة الإسلامية-حماس حول موقفها من الانتخابات المحلية المزمعة في السادس والعشرين من شهر مارس آذار المقبل.

وقد تضمنت الرسالة بعض الأمور السياسية التي رأت الحركة أنها ضرورية لموافقتها على الانتخابات المحلية وتتمثل في ضمانات خطية بإجراء الانتخابات كما هو مقرر، وأخرى تتعلق بقانون الانتخابات وتحديدا الغاء تشكيل محكمة قضايا الانتخابات وإعادة اختصاص البت في الطعون الى محاكم البداية في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

من جهته وجه رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر رسالة جوابية الى حركة حماس، أشار فيها الى أن هذه المطالب سياسية وتتطلب مخاطبة المستوى السياسي بشأنها، ولا تملك اللجنة صلاحية البت فيها. وأضاف الدكتور ناصر في رسالته الى أنه الى حين تحقق ذلك، تعتبر اللجنة موقف حركة حماس يعني عدم التمكن من اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بالوقت الحاضر، لا سيما أن الوقت المتاح قصير جداً، حيث من المقرر أن تبدأ عملية تسجيل الناخبين للانتخابات المحلية خلال بضعة أيام وفقاً للجدول الزمني المعلن.

من جهة أخرى بعث الدكتور ناصر رسالة الى رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه يعلمه بفحوى رسالة حركة حماس، ورد اللجنة على هذه الرسالة، مطالباً الحكومة اتخاذ قرار بخصوص الانتخابات في قطاع غزة بناء على ذلك.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات المحلية #انتخابات الهيئات المحلية #حركة حماس #قطاع غزة

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