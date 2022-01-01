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الشعبية: كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش

الأحد 02 يناير 2022 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية: كل الخيارات مفتوحة أمام المقاومة إذا حدث شيء للأسير أبو هواش



غزة / سما /

أكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر، أن الفصائل أبلغت الوسطاء بأن المساس بالأسير أبو هواش أو استشهاده سيبقى الخيار مفتوحا أمام مزيدا من المقاومة.

وقال مزهر خلال حديث لـ"إذاعة صوت القدس "، إن " العدو يتحمل تبعات ذلك وكل الخيارات مفتوحة باتجاه أن ننتصر لعذابات ولآلام الحركة الأسيرة"، مؤكداً بأن ما يقوم به الأسير هشام يجب أن يدرس للأجيال القادمة.

وأضاف" سنقاتل هذا العدو الذي لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة وعلى الكل أن يكون على أهبة الاستعداد لمواجهة هذا العدو وافهامه أن أسرانا خط أحمر"، موجها رسالة لعائلة الأسير أكد فيها أن هشام سينتصر بإرادته الفولاذية، رغم امتلاك الاحتلال آلة القمع.

وأوضح أن إضراب الأسير هشام كشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال المجرم،  والمجتمع الدولي سيفقد كل قيمه كان يتغنى بها في حال استشهد الأسير هشام.

#الجبهة الشعبية #الاسير هشام ابو هواش

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