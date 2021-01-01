بعد قرار حبسه.. ألاف الجنود يناشدون كوخافي بإلغاء عقوبة ضابط في جفعاتي

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة السابعة العبرية مساء اليوم الأحد، النقاب عن قيام عشرات الجنود الإسرائيليين بمناشدة رئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي من أجل التعاطف مع أحد الضباط في وحدة جفعاتي محكوم علية بالسجن العسكري.



وأوضحت القناة العبرية، أن أكثر من 3000 من جنود الاحتياط وأولياء أمور الجنود يبعثون رسالة إلى قائد أركان الجيش أفيف كوخافي وقائد المنطقة الجنوبية إليعازر توليدانو، وقائد لواء جفعاتي وقائد الفرقة 162فيه، للمطالبة بالإفراج عن قائد في جفعاتي من المقرر أن يدخل السجن العسكري اليوم.



وأشارت القناة إلى أن الضابط محكوم عليه بالحبس بعد إطلاقه النار على فتية فلسطينيين أثناء اعتقالهم عقب رشقهم لقوات الجيش بالحجارة شمال الضفة.