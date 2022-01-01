الاسير ابو هواش دخل مرحلة الإحتضار.. اشتباه بإصابته بتسمم في الدم وتلف في الكلى

غزة / سما /

أفادت جمعية واعد للأسرى، مساء اليوم، باشتباه إصابة الأسير هشام أبو هواش بتسمم في الدم وتلف في الكلى.

وأشارت في تصريح صحفي، الى أن الاسير أبوهواش يواجه صعوبة كبيرة في تصريف البول، ونسبة المياه في جسده انخفضت إلى الثلث بسبب استمرار الغيبوبة.

ولفتت الى أن هذه المؤشرات الخطيرة تعني أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الإحتضار وأنه بات قريبًا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.

ونوهت الى أن أطباء من مصلحة السجون الاسرائيلية قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير هشام أبوهواش أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مشفى أساف هروفيه.