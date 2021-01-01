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الشيوخي يهنئ وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري

الأحد 02 يناير 2022 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيوخي يهنئ وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري



رام الله / سما /

تقدم امين عام اللجان الشعبية الفلسطينية عزمي الشيوخي بخالص التهاني والتبريكات الى حاتم البكري بالثقة الغالية التي اولاها له  الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية ومجلس الوزراء بتعيينه وزيرا للأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين .

وقال عزمي الشيوخي ان سماحة الشيخ حاتم البكري قامة وطنية عالية حريصة على حقوقنا الوطنية والدينية والتاريخة والانسانية وهو قامة وطنية ودينية محبوبة لدى جماهير شعبنا ومن حماة البلدة القديمة والحرم الابراهيمي الشريف والمقدسات وله بصماته الخيرية والانسانية والدينية ويستحق ان يكون في اعلى المناصب والرتب . 
وقال اعانه الله على حمل الامانة والمسؤولية والقيام بواجبه كما عهدناه مع شعبنا الصامد المرابط ومع قيادتنا الشرعية الحكيمة قائدا مبدعا ومخلصا في كل المناصب والميادين .

#عزمي الشيوخي #وزارة الاوقاف #حاتم البكري

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