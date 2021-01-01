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قرب "زيتونة سليماني" .. "حزب الله": سنواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم

الأحد 02 يناير 2022 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
قرب "زيتونة سليماني" .. "حزب الله": سنواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم



بيروت /سما/

أكد عضو المجلس المركزي، في "حزب الله" اللبناني، نبيل قاووق، أن "الحزب سيواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم".

وفي كلمة له خلال إطلاق "حزب الله" حملة تشجير بعنوان "زيتونة سليماني"، بحضور النائب حسن عز الدين، قال نبيل قاووق: "سنواجه العدو في أي حرب قادمة بمئة ألف مقاوم يحملون روح وعزم وإيمان وإرادة قائد فيلق القدس الراحل في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني"، لافتا إلى أن شعار "نحن قاسم"، يعني أن "الحاج قاسم أصبح أمة، وأن الملايين من إيران إلى أفغانستان إلى العراق وصولا إلى سوريا ولبنان وغزة،  كلهم أصبحوا اليوم الحاج قاسم سليماني".

 وتابع قاووق: "هنا تتجسد العروبة الأصيلة عروبة فلسطين، التي قدم لها الحاج قاسم ما تخاذل عنه عرب التطبيع قاطبة، حيث أوصل الشهيد سليماني الصواريخ إلى فلسطين، ونتحدى عرب التطبيع أن يتجرأوا على إرسال صاروخ واحد لها".

#حزب الله #نبيل قاووق #لبنان #الحدود اللبنانية

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