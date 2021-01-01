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إسرائيل تزيل آثار حرب 1967 من الجولان السوري

الأحد 02 يناير 2022 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تزيل آثار حرب 1967 من الجولان السوري



القدس المحتلة / سما /

قامت الهيئة المسؤولة عن إزالة الألغام في وزارة الأمن الإسرائيلية اليوم الأحد بإتلاف مئات الكيلوغرامات من الذخيرة التي خلفها الجيش السوري وراءه، بعد انتهاء حرب حزيران.

يأتي ذلك بعد شهرين من العثور على مستودع للذخيرة يحتوي على قذائف هاون وقنابل يدوية في مخبأ سوري قديم في هضبة الجولان المحتلة، حسب موقع "واللا" العبري.

وأشار الموقع إلى أن القرار بتفجير الذخيرة اتخذ لأسباب تتعلق بالسلامة، أبرزها تجنب نقل الذخيرة القديمة عبر شوارع البلاد. 

وأضاف الموقع أن إتلاف الذخيرة السورية ينهي سلسلة عمليات لإخلاء حقل الألغام في منطقة "متسبيه غادوت" ومفرق الجمارك من المخلفات الحربية الخطيرة. ومن المتوقع أن تفتح هذه الأماكن أبوابها أمام الجمهور.

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #الجولان المحتل #سوريا

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