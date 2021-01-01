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الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و137 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة

الأحد 02 يناير 2022 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة و137 اصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة والضفة



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 6، بيت لحم 16، طوباس 7، رام الله والبيرة 37، الخليل 23، طولكرم 5، نابلس 16، قلقيلية 2، جنين 10، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".
 
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 2، بيت لحم 54، طوباس 2، رام الله والبيرة 47، الخليل 44، طولكرم 2، نابلس 10، قلقيلية 4، جنين 28، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 40".

وسجلت حالتا وفاة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

#وزارة الصحة #مي الكيلة #فيروس كورونا #اصابات كورونا #كورونا في فلسطين

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