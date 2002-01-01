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نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد

الأحد 02 يناير 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير: تدهور جديد على الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد



رام الله / سما /

 أفاد نادي الأسير، مساء اليوم الأحد، بأن تدهورا جديدا طرأ على الوضع الصحيّ للأسير ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان.

وأضاف نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير أبو حميد يعاني منذ الأمس من ارتفاع في درجة الحرارة، وجرى نقله بشكل عاجل إلى مستشفى "برزلاي"، علمًا أنه بدأ مؤخرًا بأخذ جرعات العلاج الكيماوي.

يُشار إلى أنّ الأسير أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري في رام الله، وهو من بين خمسة أشقاء حكم عليهم الاحتلال بالسّجن لمدى الحياة، وكان الاحتلال قد اعتقل أربعة منهم عام 2002 هم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، فيما اعتقل شقيقهم إسلام عام 2018، ولهم شقيق سادس شهيد هو عبد المنعم أبو حميد.

كما أن بقية العائلة تعرّضت للاعتقال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم، كما تعرض منزل العائلة للهدم خمس مرات كان آخرها عام 2019

#نادي الأسير #الأسير ناصر أبو حميد

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