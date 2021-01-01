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ثابت: بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة

الأحد 02 يناير 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثابت: بناء مدارس جديدة خلال الفترة القادمة



غزة / سما/

قال وكيل وزارة التربية والتعليم د. زياد ثابت إن سلطة الأراضي في غزة، قررت تخصيص خمس قطع اراضي لصالح الوزارة لإقامة مدارس عليها في مناطق مختلفة من القطاع.

وأوضح ثابت، اليوم الأحد أن سلطة الأراضي استجابت لطلب الوزارة بضرورة توفير قطع أراضي بهدف بناء مدارس جديدة، نظراً للزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب داخل المدارس الحكومية، التي يعمل معظمها بنظام الفترتين.

وذكر ثابت أن 429 مدرسة، تعمل في 300 مبنى مدرسي فقط، أي أن ثلثي المدارس تعمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية، مبيناً أن هناك كثافة صفية عالية في بعض المناطق المزدحمة بالسكان، مضيفاً أن كل عام هناك أيضاً زيادة سنوية في عدد الطلبة بمقدار 15 ألف طالب، وهؤلاء يحتاجون الى 20 مبنى مدرسي بشكل سنوي.

وأثنى ثابت على أهمية التعاون البناء بين وزارته وسلطة الأراضي الفلسطينية برئاسة د. عماد الباز، التي تعطي التعليم أولية اهتمامها في توفير أراضي لبناء مدارس جديدة، واعمل على إسناد الدور الريادي لوزارة التربية والتعليم وفقاً للخطة الخمسية لاحتياجات الوزارة للفترة القادمة.

وشكر وكيل الوزارة كافة القائمين على سلطة الأراضي لتعاونها المستمر واهتمامها بالمسيرة التعليمية، وخدمة أبنائنا الطلبة.

#التربية والتعليم #سلطة الأراضي #قطاع غزة #مدارس غزة

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