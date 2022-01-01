فصائل بغزة تحذّر الاحتلال: لن نتخلّى عن أبو هواش.. والمقاومة ليست بعيدة بمعركتها مع العدو

غزة / سما /

أكدت قيادات من الفصائل، اليوم الأحد، أن المقاومة جاهزة للرد على الاحتلال في حال استشهد الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 139 يومًا ويعاني ظروفًا صحية صعبة.

جاء ذلك خلال وقفة للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر المفوض السامي للأمم المتحدة غرب مدينة غزة، نصرةً للأسير أبو هواش.

وقال إسماعيل رضوان القيادي في حماس، إن الفصائل والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسير أبو هواش وكافة الأسرى، وأنه ستتواصل الفعاليات حتى انتزاع حريته.

وأضاف رضوان “شعبنا يتوحد خلف قضية الأسرى”، مؤكدًا على أن الأسرى خط أحمر وأن المقاومة لن نقف مكتوفة الأيدي تجاه معاناتهم.

ودعا السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها والتدخل العاجل لتدويل قضية الأسرى لوقف جرائم الاحتلال بحقهم، داعيًا المؤسسات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لإطلاق سراحه.

كما دعا القيادي في حماس، أهالي الضفة لمواصلة مسيرة التضامن مع الأسير أبو هواش حتى ينال حريته.

من جهته قال أحمد المدلل القيادي في الجهاد الإسلامي، إن الاحتلال لن يستطيع بجريمته النكراء أن يكسر إرادة الأسير أبو هواش، وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل بهذه الجريمة المركبة بحقه.

وأكد المدلل على أن أي خطر يمس حياة الأسير أبو هواش سيعتبر بمثابة عملية اغتيال ممنهجة وتستوجب الرد، مشيرًا إلى أن المقاومة بأكملها على أتم الجهوزية للرد على أي خطر يمس حياته.

وأضاف “المقاومة ليست بعيدة بمعركتها مع العدو، وتؤكد أن ذراعها أقرب ما يكون للرد على هذه الجريمة وهذا التعنت بحق الأسير أبو هواش”.