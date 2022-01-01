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“التربية” تطلق المرحلة الثانية لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت

الأحد 02 يناير 2022 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
“التربية” تطلق المرحلة الثانية لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت



رام الله / سما /

 اطلقت وزارة التربية والتعليم، من خلال الإدارة العامة للتقنيات التربوية وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد المدربين لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت (النوادي الشتوية) إذ استهدفت 48 متدرباً من المديريات كافة؛ بهدف تدريبهم على مفاهيم الذكاء الاصطناعي والروبوت ضمن نهج برنامج “ستيم” في التعليم، وذلك بدعم وتمويل من منظمة اليونيسكو.

وأوضحت “التربية” أنه تم تدريب الفريق الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات في المرحلة الأولى على لغة البرمجة “بايثون” وخوارزميات تعلم الآلة وتعميق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن المتدربين سينقلون خبراتهم وعقد تدريبات مماثلة تطال 500طالب/ة من مختلف المديريات؛ وذلك لبناء قدراتهم في علوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة؛ بما يخدم العملية التعليمية التعلمية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع لإيجاد حلول لمشكلات تواجه مجتمعاتهم وتحفيزهم على تفعيل التكنولوجيا ودمجها مع العلوم الأخرى؛ ليكونوا قادة للتغيير المنشود.

#التربية والتعليم

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