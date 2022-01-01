الاحتلال يعيق حركة المواطنين على حاجز “الكونتينر”

بيت لحم / سما /

تعمد جنود الاحتلال الاسرائيلي المتمركزين على حاجز الكونتينر المطل على طريق وادي النار الذي يربط بين جنوب الضفة الغربية وشمالها على اعاقة المواطنين ما تسبب بازة سير خانقة بالمكان .

وقال مواطنون وسائقون تنقلوا عبر الحاجز من كلا الجانبين لمراسل “القدس” ان الجنود قاموا بتوقيف بعض المركبات وتفتيشها واجبار عدد من الركاب على النزول منها وادى ذلك الى تكدس مئات المركبات وحدوث اختناقات كبيرة في الحركة المرورية ما ادى الى معاناة المواطنين من مختلف الاعمار وانتظارهم لوقت طويل على الحاجز في ظل اجواء باردة.