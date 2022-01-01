كشف ملابسات جريمة إبتزاز الكتروني على "فيس بوك"

رام الله / سما /

كشفت الشرطة،الأحد، ملابسات جريمة إبتزاز بحق سيدة عبر موقع الفيس بوك وقبضت على الفاعل في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنـه وبناء على شكوى تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بشرطة الخليل من سيدة مفادها قيام مجهول بإبتزازها مقابل عدم نشر صورها الشخصية على موقع الفيس بوك على الفور تمت إجراءات البحث والتحري الإلكتروني وتحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته.

وأكـدت الشرطـة التحفظ على المقبوض عليه وإحالته للنيابـة العامة لإستكمال الإجـراءات القانونية بحقه اصولا.