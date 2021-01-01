  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تغيّر تعريف الـ"يمّام" لتصبح "الوحدة القطرية لمكافحة الإرهاب"

الأحد 02 يناير 2022 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الإسرائيلية تغيّر تعريف الـ"يمّام" لتصبح "الوحدة القطرية لمكافحة الإرهاب"



القدس المحتلة / سما /

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، رسميا، على اقتراح رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، ووزير الأمن الداخلي، عومير بار-ليف، الإعلان عن الوحدة الشرطية الخاصّة ("يمّام") على أنها "الوحدة العملياتية القُطرية لمكافحة الإرهاب".

ولفت بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية، أن "القرار الذي يهدف إلى زيادة ميزانيات الوحدة وتعزيز قواتها، اتخذ بعد عمل مطول أجري خلال السنوات الأخيرة في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الحكومة، خلص إلى التوصية بدفع هذه الخطوة قدما".

وإلى الآن، وُزعت "المهام العملياتية في مكافحة الإرهاب" بين أكثر من جهاز أمني إسرائيلي، بحسب "هآرتس"، التي أشارت إلى أن الشرطة تنظر إلى هذا القرار كـ"إنجاز أمام سرية الأركان التابعة للجيش الإسرائيلي"، رغم استمرار مشاركة سرية الأركان في مهام تتعلّق باختطاف رهائن.

وأفاد البيان الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بأنه "بموجب هذه الخطوة، سيخصص مكتب رئيس الحكومة حوالي 10 ملايين شيكل في عام 2022، لغرض تعزيز قدرات الوحدة ووسائل الحرب، وتكثيف المنظومة القتالية، وزيادة القوى العاملة وتعزيز القدرات العملياتية للوحدة، مع التركيز على الأسلحة وقواعد الأسس التدريبية".

وجاء في البيان أن "الوحدة الشرطية الخاصة لمحافكة الإرهاب (يمّام) هي وحدة النخبة في الشرطة الإسرائيلية، وتجمع بين مجموعة متنوعة من القدرات والوسائل الفريدة لمكافحة الإرهاب والحوادث الإجرامية المعقدة، وتتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في إسرائيل، من أجل تحقيق الميزة النسبية في هذا المجال".

وسيؤدي هذا القرار إلى زيادة ميزانيات الوحدة وتعزيز قواتها، كما سيُرّقى رئيس الوحدة إلى درجة عميد. وزادت صلاحية الشرطة الإسرائيلية بدرجة كبيرة جدًا، مؤخرًا، خصوصًا في الميزانية الجديدة التي خصّصت 2.5 مليار شيكل للأجهزة الأمنية الإسرائيلية تحت عنوان "مكافحة العنف والجريمة".

ونقل البيان عن بينيت تصريحه بأنه "اعتبارًا من اليوم، فإن وحدة الشرطة الخاصة - يمّام - هي الوحدة القطرية لمحاربة الإرهاب في دولة إسرائيل. على مدار سنوات عديدة ، أنقذ مقاتلو الوحدة وقادتها العديد من الأرواح، في سلسلة من العمليات التي لا يمكن التوسع في الحديث عنها".

وقال إن الهدف الذي حدده للوحدة "أن تكون ‘يمّام‘ أفضل وحدة لمكافحة الإرهاب في العالم".

#الحكومة الاسرائيلية #اسرائيل #نفتالي بينت #عومير بار-ليف #المجتمع العربي

الأكثر قراءة اليوم

مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

المقاومة أطلقت صاروخي "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

"تل أبيب كسديروت "..ردود فعل إسرائيلية غاضبة إزاء قصف الاحتلال لمواقع محدودة في قطاع غزة

الجهاد توجه رسالة للوسطاء: "لحظة الانفجار قريبة... وسنقلب التهدئة رأساً على عقب"

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني

الأخبار الرئيسية

تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين

61d192d84c59b735a475abfe

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

صواريخ غزة مرتبطة باّلهة المطر "بعل"..مواقع التواصل الاسرائيلية: المعادلة الجديدة "خانيونس مقابل تل أبيب"

تظاهرة أمام مقر المفوض السامي بغزة تضامنا مع الاسير ابو هواش..

بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية