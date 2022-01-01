  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كشف ملابسات جريمة إبتزاز الكتروني على "فيس بوك" بالخليل

الأحد 02 يناير 2022 03:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف ملابسات جريمة إبتزاز الكتروني على "فيس بوك" بالخليل



رام الله / سما /

كشفت الشرطة،الأحد، ملابسات جريمة إبتزاز بحق سيدة عبر موقع الفيس بوك وقبضت على الفاعل في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطـة، بأنـه وبناء على شكوى تلقتها وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية بشرطة الخليل من سيدة مفادها قيام مجهول بإبتزازها مقابل عدم نشر صورها الشخصية على موقع الفيس بوك على الفور تمت إجراءات البحث والتحري الإلكتروني وتحديد هوية المشتبه فيه والقبض عليه وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته.

وأكـدت الشرطـة التحفظ على المقبوض عليه وإحالته للنيابـة العامة لإستكمال الإجـراءات القانونية بحقه اصولا.

الأكثر قراءة اليوم

مقتل قاض عسكري في منزله شرق طولكرم

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

المقاومة أطلقت صاروخي "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

"تل أبيب كسديروت "..ردود فعل إسرائيلية غاضبة إزاء قصف الاحتلال لمواقع محدودة في قطاع غزة

الجهاد توجه رسالة للوسطاء: "لحظة الانفجار قريبة... وسنقلب التهدئة رأساً على عقب"

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن طريقة انتقامه من قتلة سليماني

الأخبار الرئيسية

تقدير إستراتيجي يتوقع “تحولا مؤثرا” في السياسة البريطانية تجاه فلسطين

61d192d84c59b735a475abfe

ما هو "السهم" الذي استهدف الطائرات الإسرائيلية في سماء غزة الليلة الماضية؟

صواريخ غزة مرتبطة باّلهة المطر "بعل"..مواقع التواصل الاسرائيلية: المعادلة الجديدة "خانيونس مقابل تل أبيب"

تظاهرة أمام مقر المفوض السامي بغزة تضامنا مع الاسير ابو هواش..

بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

الاتصالات الفلسطينية