مهجة القدس: سلطات الاحتلال تواصل منع سبعة أسرى من زيارة المحامين

رام الله / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم؛ أن سلطات الاحتلال الصهيوني مازالت تواصل منع سبعة أسرى قابعين في مركز تحقيق الجلمة من زيارة المحامين منذ تاريخ اعتقالهم في 19/12/2021م، بحجة أن هناك قرارًا بمنع المحامين من الزيارة.

وأوضحت مهجة القدس، أن الأسرى الممنوعون من زيارة المحامين هم الأسير محمد يوسف محمد جرادات والأسير إبراهيم موسى خليل طحاينة، والأسير محمود غالب محمود جرادات، والأسير عمر أحمد محمدياسين جرادات وشقيقه غيث، والأسير طاهر سليمان محمد أبو صلاح وجميعهم من بلدة السيلة الحارثية بمحافظة جنين، كما تواصل منع زيارة المحامين لوالدة الأسيرين عمر وغيث جرادات السيدة عطاف يوسف جرادات والتي اعتقلتها قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 27/12/2021م.

وأشارت مهجة القدس إلى أن سلطات الاحتلال تتهم الشقيقين عمر وغيث جرادات بالقيام بعملية إطلاق نار بتاريخ 16/12/2021م على سيارة للمستوطنين الصهاينة بالقرب من البؤرة الاستيطانية (حومش) على الطريق بين جنين ونابلس والتي أدت إلى مقتل مستوطن صهيوني وإصابة آخرين بجراح.

واستنكرت مؤسسة مهجة القدس قرار سلطات الاحتلال الصهيوني منع المحامين من زيارة الأسرى؛ معتبرة القرار تعسفي وانتقامي وليس هناك مبررًا لمنع المحامين من زيارة الأسرى والاطمئنان على أوضاعهم والظروف التي يواجهونها في مراكز التحقيق؛ في مخالفة واضحة وصريحة لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبةً مؤسسات حقوق الإنسان والجمعيات التي تعنى بشئون الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل الفوري للضغط على الاحتلال لوقف سياساته التعسفية للنيل من أسرانا وانتهاك حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وحقهم في الالتقاء بالمحامين أثناء فترة التحقيق.