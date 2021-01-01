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هيئة الاسرى: الاسير ابو هواش بحالة اشبه "بالموت السريري"

الأحد 02 يناير 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: الاسير ابو هواش بحالة اشبه "بالموت السريري"



رام الله / سما /

 قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر ان التقارير الطبية التي يشرف عليها اطباء اسرائيليين، تفيد ان الحالة الصحية للاسير المضرب هشام ابو هواش لليوم الـ 139 على التوالي هي أشبه "بالموت السريري " .

واوضح ابو بكر إن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، ويتعرض لغيبوبة متقطعة نتيجة إضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، ويعاني من ضعف في حاسة السمع و البصر وعدم القدرة على الكلام، واصبح لا يشعر بالآلام نتيجة الهزال الشديد في كافة انحاء جسده.

وأكد ابو بكر أن الاحتلال يتبع سياسة الاعدام البطيء بحق أبو هواش بشكل متعمد والدليل على ذلك تجميد الحكم الاداري. وجدد مطالبته لكافة جهات الاختصاص وللمؤسسات الحقوقية الدولية، أن تكف عن حالة الصمت حيال ما يجري بحقّ المعتقلين الإداريين، كما جدد مطالبته الخاصة بضرورة أن يكون هناك قرار وطني لمقاطعة هذه المحاكم.

ولفت ان الاسير هشام ابو هواش يرفض تعليق اضرابه عن الطعام حتى تحقيق مطالبه المتمثلة باطلاق سراحه فورا او الغاء الحكم الاداري الصادر بحقه.

وحذر ابو بكر في حديثه الاذاعي المتلفز، من الارتدادات الشديدة والعنيفة داخل السجون الاسرائيلية وخارجها، وفي ارجاء الارض المحتلة في حال استشهاد الاسير المضرب هشام ابو هواش نتيجة لتعنت الاحتلال بالرد على مطالبه.

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