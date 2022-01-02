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التميمي يدين الصمت الدولي تجاه قضية الأسير أبو هواش

الأحد 02 يناير 2022 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

ادان السيد أحمد اللتميمي ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، الصمت الدولي المطبق عن الجرائم التي يتعرض لها الاسرى الفلسطينيون وفي مقدمتهم الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 139 على التوالي.

وقال التميمي في بيان له اليوم الاحد 2.1.2022 "ان أبو هواش محتجز بشكل غير قاوني حسب كل القوانين المتعارف عليها، والجريمة الكبرى انه يعاني من عملية قتل بطيء مخطط لها من قبل سلطات الاحتلال ومكوناتها بما فيها الجهاز الطبي، على الرغم من انه يحتج بشكل سلمي على اعتقاله الإداري الغير قانوني".

واكد التميمي "ان المجتمع الدولي وهيئاته يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير هشام أبو هواش بسبب صمتهم على ما تمارسه سلطات الاحتلال بحقه من جهة، ومن جهة أخرى صمتها أصلا عن الاعتقال الإداري الغير قانوني بكل بقاع الأرض".

وأشار التميمي "الى ان الاعتقال الإداري الذي يستمر لسنوات أحيانا، ما هو الا سيف تسلطه سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني ضاربة بعرض الحائط القوانين والشرعية الدولية التي تحرم مثل هذه الممارسات".

#احمد التميمي #منظمة التحرير الفلسطينية

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