صواريخ غزة مرتبطة باّلهة المطر "بعل"..مواقع التواصل الاسرائيلية: المعادلة الجديدة "خانيونس مقابل تل أبيب"

القدس المحتلة / سما /

تتواصل ردود الافعال الغاضبة والساخرة من قبل اعداد كبيرة من الاسرائيليين والمحللين العسكريين والسياسيي بشأن قصف الاحتلال لمواقع محدود في قطاع غزة ، رداً على صواريخ "تل ابيب " أمس.

تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي الاسرائيلية سخرت من المعادلة الجديدة التي فرضتها غزة على الدولة العبرية تحت عنوان "خانيونس مقابل تل أبيب" في اشارة الى قصف الاحتلال ليلة أمس مواقع فارغة في خانيونس ردا على اطلاق صاروخين على تل ابيب.

اسرائيليون اخرون قالوا بأن قصف المقاومة للقدس قد يدفع الجيش لقصف رفح مشيرين الى ان اسرائيل باتت تخشى فعليا مواجهة حماس والجهاد بغزة لاسباب لا يفهمها أحد.

اخرون طالبوا بالدعاء عند قبر الحاخام ابو حصيرة"بابا سالي" كي لا يوجه البرق الصواريخ الى بيوتهم فيما طالب اخرون بالنزول الى الملاجئ عند هطول الامطار وبدء البرق والرعد لان الصواريخ الغزية مربوطة بالهة المطر "بعل" الذي ورد اسمه بالتوراة.

المراسل العسكري لصحيفة يديعوت "يوآف زيتون" قال أن الهجوم على قطاع غزة صغير على مجمع لإنتاج القذائف وعدة مواقع فارغة تابعة للمقاومة هو بمثابة إشارة للمقاومة بأن "إسرائيل" لا تريد الانجرار إلى التصعيد - اتضح أن "حكم تل أبيب كحكم سديروت".

ومن جانبه بين المتحدث السابق باسم الجيش "رونين مانليس" " لا يهم إذا كنتم تعتقدون أن رد الاحتلال عادي أو أقل من عادي، وإذا كان إطلاق الصواريخ على غوش دان تجربة أو رسالة من المقاومة - الأهم وما يجب الاتفاق عليه هو أن الحرب الاخيرة على غزة كانت عملية عسكرية عادية وكانت إنجازاتها محدودة وقصيرة الأمد.

واعتبر آساف بوزايلوف، المراسل العسكري لقناة (كان) الإسرائيلية أن الهجوم المحدود الليلة ضد غزة، معناه أن "إسرائيل" قبلت حجة "البرق"، وهذا يعطي إشارة للمقاومة بأننا عاجزون ونطلب الشفقة.

وتابع : لقد شاهدوا عجزنا وأطلقوا الصواريخ نحو الطائرات المقاتلة - من ينوي فعل شيء لا يتحدث، وتابع القوة هي أفضل علاج للقوة .

أما الجنرال احتياط عوزي ديان - قائد سايريت متكال، نائب رئيس الأركان، رئيس مجلس الأمن القومي، ســـابـقــا قال : الرد الضعيف وغير السريع، يدمّر الردع ويضر بالأمن القومي، الصواريخ لا تنطلق من تلقاء نفسها.

من جانبه قال تال ليف رام مُراسل موقع معاريف "من طبيعة رد الجيش الليلة في غزة، يمكن فهم أن -الجيش الإسرائيلي- اقتنع برواية حماس بأن إطلاق الصواريخ باتجاه يافا- جوش دان- صباح يوم السبت كان حدث غير مقصود".

ويشار الى ان طائرات الاحتلال قصفت الليلة الماضية عدداً من مواقع المقاومة في غزة رداً على اطلاق الصواريخ من غزة على "تل ابيب".