رسالة حسن الرداد لـ إيمي سمير غانم بعد شائعات انفصالهما (فيديو)

وكالات / سما /

تداول فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي، للفنان حسن الرداد وهو يوجه رسالة لـ زوجته الفنانة إيمي سمير غانم .

وظهر الرداد في الفيديو بصحبة الفنان محمد عبد الرحمن من البوليفارد فى موسم الرياض، وقال " الجو تحفة جدا في البوليفارد بصراحة ، و عاوز أبعت رسالة كبيرة جدا لزوجتي العزيز إيمي سمير غانم بقولها ان شاء الله السنة الجاية نبقى مع بعض هنا نعمل عرض مع بعض ”.

طلاق إيمي سمير غانم

وخلال الساعات الماضية، انتشرت أيضاً شائعة أخرى وهي انفصال إيمي سمير غانم وحسن الرداد ، ولاقت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي .

ونفى الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، في تصريحات صحفية شائعة طلاقهما تماماً، كما نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بزوجته دنيا سمير غانم وبرفقتهما إيمي وحسن وعدد من أصدقائهما، وهو ما يؤكد عدم صحة شائعة الانفصال .