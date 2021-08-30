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حسين الشيخ يعلن عن 661 موافقة لم شمل من الجانب الاسرائيلي

الأحد 02 يناير 2022 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين الشيخ يعلن عن 661 موافقة لم شمل من الجانب الاسرائيلي



رام الله / سما /

- أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية في حركة فتح حسين الشيخ اليوم، استقبال دفعة جديدة من موافقات الهويات من فئة ابناء المواطنين الذين تجاوزا سن ال 16 عاما ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم، حيث بلغ مجموع ما تم الموافقه عليه اليوم 661 موافقة وذلك من أجل حصولهم على الهوية وجواز السفر الفلسطيني.
وقال الشيخ في بيان صدر عنه: متابعة لما اعلنا عنه بتاريخ 30/08/2021 حول التفاهمات التي تمت بيننا وبين الجانب الاسرائيلي، والتي بموجبها أعيد العمل بهذه الملفات، حيث تم الاتفاق مؤخرا بين الجانبين على أن يتم تسوية أوضاع 10000 مواطن فلسطيني تشمل موافقات هويات جديدة وتغيير عنوان، وبناء عليه وبموجب هذه التفاهمات


وأكد: كما وعدنا بأننا مستمرون في المتابعة الدائمة من أجل انجاز وفي الأيام القليلة القادمة ما تبقى من الأسماء التي ارسلت في الكشوفات للجانب الاسرائيلي والتي تشمل الهويات وتغيير العنوان من جميع محافظات الوطن.
وأُعلن أن الهيئة العامة للشؤون المدنية بكافة مديرياتها في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ستكون مفتوحة اعتبارا من اليوم الأحد 02/01/2022 لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها.
وذلك من أجل التوجه الى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لاتمام اجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني
وللاستعلام عن الموافقات: الروابط ادناه
https://www.facebook.com/HusseinSheikhPL/
http://www.gaca.ps

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