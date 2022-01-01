التعليم والصحة يُؤكِّدان على استمرار حملة التطعيم بمؤسسات التعليم العالي

غزة / سما /

عقدت وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة الصحة اجتماعًا مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي لبحث آخر مستجدات حملة تطعيم الطلبة والعاملين بمؤسسات التعليم العالي ضد (كوفيد19) وذلك في مقر الوزارة بغزة.

وحضر الاجتماع د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. مجدي ضهير مدير عام الرعاية الأولية، وأ. ممتاز الأغا رئيس لجنة متابعة جهوزية مؤسسات التعليم العالي لمواجهة جائحة (كوفيد 19).

وأكد الحضور على ضرورة تكثيف حملة التوعية والتثقيف بخصوص جائحة (كوفيد 19) في مؤسسات التعليم العالي، وحث الطلبة والعاملين على تلقي التطعيم، بالإضافة إلى بدء المرحلة الثانية من حملة التطعيم مع بداية الفصل الدراسي الثاني 2022م؛ على أن تقوم مؤسسات التعليم العالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة متلقي التطعيم من الطلبة والعاملين في مؤسسات التعليم العالي.