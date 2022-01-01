تظاهرة أمام مقر المفوض السامي بغزة تضامنا مع الاسير ابو هواش..

غزة / سما /

تظاهر عشرات الفلسطينيين أمام مقر المفوض السامي بغزة احتجاجا على صمت المؤسسات الدولية على ما يجري مع الاسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام لليوم 140 على التوالي.

وقرع المشاركون في التظاهرة أواني الطعام في رسالة تضامن مع الاسير الذي تتعرض حياته للخطر.

وقال د. إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس إن قضية الأسرى هي محل إجماع وطني وعلى سلم أولويات الحركة.



وأكد في مؤتمر صحفي الاستمرار في الفعاليات حتى ينال الأسير أبو هواش حريته وانتصاره على السجان.



وحمل رضوان الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير أبو هواش داعيا الفلسطينيين في الضفة والقدس واراضي 48 وغزة الى مواصلة مسيرة التضامن والانتصار للأسير أبو هواش.



كما دعا للعمل على تدويل قضية الأسير أبو هواش مع دعوة المؤسسات الحقوقية للتحرك العاجل لإنقاذ الأسير أبو هواش.



من جانبه قال أحمد المدلل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الاحتلال لن يستطيع كسر إرادة وعزيمة الأسير هشام أبو هواش.

وأشار الى أبطال شعبنا لا يمكن أن يقبلوا بجريمة الاحتلال المركبة ضد الأسير أبو هواش.

وأضاف:" واثقون بأن إرادة الأسير أبو هواش أقوى من إرادة السجان الاسرائيلي ورسالة الأمين العام للحركة لا تزال حاضرة وشاملة للرد على ظلم الاحتلال بحق الأسير أبو هواش".



وأكد ان أي ضرر يمس حياة الأسير أبو هواش نعتبره عملية اغتيال ممنهجة تستلزم الرد على الجريمة.

وأضاف:" لن تصمت المقاومة كثيراً على تعنت الاحتلال مع الأسير أبو هواش".