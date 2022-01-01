اكتشاف تقنية جديدة لإنتاج المياه العذبة

وكالات / سما /

ابتكر علماء روس تقنية فريدة لتنقية المياه والهواء من الملوثات العضوية، ستساعد في سد النقص المتزايد في المياه العذبة.

نقلت وكالة "سبوتنيك" عن "مركز كفاءة علوم المواد الرقمية: مواد وجديدة NTI" التابع لجامعة بومان التقنية الحكومية في العاصمة الروسية موسكو، أنه تم تطوير تقنية لإنتاج مواد ماصة مركبة تعتمد على أكسيد الغرافين - مواد هوائية فائقة المقاومة للماء التي سيتم استخدامها لتنقية الماء والهواء من ملوثات عضوية.

وأضاف المركز أنه من بين هذه الملوثات الأصباغ والمذيبات والنفايات الكيميائية الأخرى من شركات الصناعات الخفيفة، التي ستساعد التكنولوجيا في سد النقص المتزايد في المياه العذبة.

في المستقبل، يخطط العلماء في إطار المشروع، لتحسين تكوين وهيكل الهوائي على وجه الخصوص، سيضيف العلماء إليها جزيئات الفضة النانوية لإنتاج مبيد للجراثيم.

تقول الرسالة إن التطوير سيدخل السوق في 2025-2026، وتكلفة المنتج لا تزال غير معروفة.