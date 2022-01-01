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وزارة الزراعة: سنقّدم إعفاءات عديدة للمزارعين بغزة

الأحد 02 يناير 2022 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الزراعة: سنقّدم إعفاءات عديدة للمزارعين بغزة



غزة / سما /

قال  أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة، لإذاعة الأقصى المحلية، حول تسهيلات الوزارة للمزارعين بأنها أعفت المزارعين والمربين في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني، من رسوم بعض المعاملات، لمدة شهر ونصف من تاريخ إصدار القرار، تأتي دعماً واسناداً لهم.

و تتضمن إعفاءات المعاملات عن المزارعين والمربين الحصول على أشتال الأشجار المثمرة والحرجية، والفحص والتحليل لعينات المياه والتربة والأعلاف والأسمدة الزراعية للمزارعين فقط. وترخيص مزارع الدواجن. وتحليل متبقيات المبيدات في الخضار والفواكه حرصًا على صحة المجتمع، والتحصينات واللقاحات لأصحاب الحيازات الحيوانية.

وبين أن الوزارة  تحاول  رغم الظروف الصعبة، حشد الجهود وتظافرها من أجل التخفيف من آلام ومعاناة المزارعين، وأن  حوالي مليار دولار خسائر متراكمة منذ بداية الانتفاضة، هي مستحقات للمزارعين جراء تدمير الاحتلال للمنشآت والقطاعات الزراعية.

وأوضح أن  عملية توفير المشاريع تكون وفق الموارد المتاحة والمعايير الخاصة بإعادة تأهيل الأراضي الزراعية، وأن  العام الماضي كان لدينا إسهامات بحوالي 14 مليون دولار في مجال عملية إعادة تأهيل ما دمره الاحتلال.

#وزارة الزراعة #المزارعين #غزة

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