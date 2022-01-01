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بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..

الأحد 02 يناير 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينت يعلق على صواريخ "البرق والرعد" وهذا ما قاله ..



القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، خلال مستهلّ جلسة حكومته الأسبوعية، صباح اليوم، الأحد، إن "قصص البرق والرعد التي تكرّرها حماس شتاءً بعد آخر، لم تعد مقبولة".

وتابع "من يوجّه صواريخ تجاه دولة إسرائيل سيتحمّل المسؤولية".

وقال بينيت إن "سلاح الجو هاجم الليلة سلسلة من الأهداف في مجمع لإنتاج الصواريخ تابع لحركة حماس في خان يونس، بالإضافة إلى مهاجمة عدد من مواقع حماس على حدود غزة".

وادعى أن الهجوم يأتي "ردا على إطلاق صواريخ بالأمس (السبت) من قطاع غزة باتجاه شواطئ البحر الأبيض المتوسط".

وصباح السبت، قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخين أُطلقا من غزة، وسقطا في عرض البحر المتوسط قبالة ساحل منطقة "غوش دان" وسط البلاد، التي تضم مدينة تل أبيب.

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