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"التربية" تطلق المرحلة الثانية من نوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي

الأحد 02 يناير 2022 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم، المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لإعداد المدربين لنوادي البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوت (النوادي الشتوية).

وأوضحت "التربية" أن المرحلة الثانية تستهدف 48 متدرباً من المديريات كافة؛ بهدف تدريبهم على مفاهيم الذكاء الاصطناعي والروبوت ضمن نهج برنامج "ستيم" في التعليم، بدعم وتمويل من منظمة "يونيسكو".

وأشارت إلى أنه تم تدريب الفريق الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات في المرحلة الأولى على لغة البرمجة "بايثون" وخوارزميات تعلم الآلة وتعميق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن المتدربين سينقلون خبراتهم ويعقدون تدريبات مماثلة تطال 500 طالب من مختلف المديريات؛ لبناء قدراتهم في علوم الحاسوب والتكنولوجيا الحديثة؛ بما يخدم العملية التعليمية التعلمية، وتشجيعهم على الابتكار والإبداع لإيجاد حلول لمشكلات تواجه مجتمعاتهم وتحفيزهم على تفعيل التكنولوجيا ودمجها مع العلوم الأخرى؛ ليكونوا قادة للتغيير المنشود.

#التربية والتعليم #الذكاء الاصطناعي

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