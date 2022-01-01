الصحة بغزة : حالتا وفاة و13 إصابة بفيروس كورونا

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، اليوم الأحد 2 يناير 2022، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا"، إلى أنه تم إجراء 199 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضافت أنه تم تسجيل 40 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 190440 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1441 حالة، وإجمالي المتعافين 187291 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1708 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة، من بينها 50 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخص.