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ريال مدريد يفكر في تشكيل فريق الأحلام

الأحد 02 يناير 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يفكر في تشكيل فريق الأحلام



وكالات / سما /

يحلم مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني بتدعيم صفوف الفريق وضم أفضل لاعبي العالم، في غضون سنوات قليلة مقبلة.

كافة التقارير الإعلامية تؤكد أن ريال مدريد هو الأوفر حظا لضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، في ظل وجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعبين.

صحيفة "آس" الإسبانية, كشفت عن خطة ريال مدريد لضم الثنائي الذهبي وإعادة تشكيل فريق الأحلام مرة أخرى، بدءا من صيف 2022، بناء على طلب من المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت "آس", أن النادي "الملكي" يدرك جيدا ضرورة توفير مبالغ ضخمة للالتزام برواتب لاعبين من نوعية هالاند ومبابي، حتى وإن تعاقد مع الأول بمقابل زهيد وفق بند في عقده مع دورتموند، والثاني في صفقة انتقال حر.

الحل هنا يكمن في 3 لاعبين, الويلزي غاريث بيل والإسباني إيسكو والبرازيلي مارسيلو، ورغم أن عقودهم تنتهي في صيف 2022 وبالتالي لن يستفيد النادي من رحيلهم بأي مقابل مادي، إلا أن العائد الأكبر هو توفير رواتبهم التي تبلغ إجمالا نحو 60 مليون يورو.

ويحق لمبابي بدء التفاوض مع أي ناد في الوقت الراهن، مع دخول عقده فترة الـ6 أشهر الأخيرة في باريس سان جيرمان.

في المقابل، تشير بعض التقارير إلى أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن بندا يتيح له فرصة الرحيل مقابل مبلغ لا يزيد عن 70 مليون يورو.

#ريال مدريد #إيرلينج هالاند #مبابي

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