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فيديو.. الشجاعية يكتسح اتحاد خانيونس.. والأهلي والشاطئ للتعادل

الأحد 02 يناير 2022 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الشجاعية يكتسح اتحاد خانيونس.. والأهلي والشاطئ للتعادل



غزة / سما /

حقق اتحاد الشجاعية فوزا كبيرا على نظيره اتحاد خانيونس (6-2), ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الممتازة.

وسجل سداسية "المنطار" محمود سلمي "هاتريك" (45 و54 و65), وموسى حرارة (6), وأحمد حرارة (32), وعمر العرعير (81), بينما أحرز هدفي "الطواحين" حازم شكشك (11 و74).

ورفع الفائز رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة, ويبقى رصيد الخاسر 10 نقاط في المركز الثاني.

الأهلي الفلسطيني – خدمات الشاطئ (1-1)

واحتكم الأهلي الفلسطيني للتعادل مع منافسه خدمات الشاطئ (1-1).

وتقدم "البحرية" عبر سليمان العبيد (56), قبل أن يتعادل الأهلي عن طريق حاتم نصار (58).

ورفع الأهلي رصيده إلى نقطتين في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, وبات رصيد "البحرية" نقطة واحدة في المركز الثاني عشر والأخير.

دوري الأولى

أما في الدرجة الأولى, فقد تفوق أهلي النصيرات على المجمع الإسلامي (2-0), والجلاء على التفاح (1-0).

دوري الثانية

وفي الدرجة الثانية, فاز خدمات المغازي على الوفاق (1-0), وتعادل الأمل مع اتحاد دير البلح (2-2).

دوري الثالثة

وفي الدرجة الثالثة فرع "غزة والشمال", تعادل السلام مع الشمس (1-1).

#دوري الممتازة #اتحاد الشجاعية #اتحاد خانيونس #الأهلي الفلسطيني #خدمات الشاطئ

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