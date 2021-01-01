القوى الوطنية والإسلامية : هشام أبو هواش يواجه خطر الموت

غزة/ سما /

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين اليوم الأحد، أن الأسير البطل هشام أبو هواش يواجه خطر الموت نتيجة تدهور وضعه الصحي وهو يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام دفاعا عن الأسرى وتحديًا لبطش الاحتلال.

وقالت القوى في بيان صحفي: "أسيرنا البطل يعاني من تدهور خطير يتهدد حياته في ظل محاولات الاحتلال التهرب من المسؤولية والمماطلة في الاستجابة لمطلب الأسير هشام بالحرية والعودة لبيته وأطفاله".

ودعت جماهير شعبنا لإعلان الغضب وإطلاق هبة شعبية واسعة لدعمه ومساندته وانخراط أبناء شعبنا كافة في مسيرات وفعاليات دعم البطل هشام أبو هوّاش، وأبناء شعبنا في مناطق الداخل الفلسطيني المحتل إلى تسيير المسيرات والتوجه للمستشفى الذي يمكث فيه البطل هشام.

ووجهت نداء لأهلنا وشعبنا في مناطق اللجوء والشتات والجاليات الفلسطينية للتظاهر أمام السفارات ومقار الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر للمطالبة بالتحرك لإنقاذ البطل الشجاع هشام أبو هواش.