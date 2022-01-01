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ساعر يزعم: سياستنا تجاه حماس أقوى من سياسة الحكومة السابقة

الأحد 02 يناير 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يزعم: سياستنا تجاه حماس أقوى من سياسة الحكومة السابقة



القدس المحتلة / سما /

ادعى وزير القضاء الإسرائيلي جدعون ساعر أن  سياسة حكومة نفتالي بينت تجاه حماس أقوى بكثير من سياسة الحكومة السابقة.

 
وقال ساعر وفق صحيفة "معاريف"، صباح الأحد: "إن أعذار البرق غير صحيحة، والأحوال الجوية لم ترسل الصواريخ وتعتبر حماس مسؤولة، والرد يليق بالحادث، وسياستنا أقوى بكثير من السياسة الضعيفة للحكومة السابقة التي استوعبت هكذا أحداث إلى ما لا نهاية ".
 
وزعم أن السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية هي سياسة صحيحة وفعالة.
 
وأعرب ساعر عن أمله بألا يكون هناك تصعيد، قائلا: لا أقترح على أحد أن يضع افتراضات.

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