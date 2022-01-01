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احتراق مبنى برلمان جنوب أفريقيا

الأحد 02 يناير 2022 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
احتراق مبنى برلمان جنوب أفريقيا



وكالات

اندلع حريق، صباح الأحد، في مقر برلمان جنوب أفريقيا في مدينة الكاب، حسب صور وفيديوهات وثّقت الحريق في المكان.

وصرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في المدينة لـ"فرانس برس" أن "السطح اشتعل ومبنى الجمعية الوطنية يحترق أيضا".

وأضاف أنه "لم تتم السيطرة على الحريق ولوحظت تشققات في جدران المبنى".

واندلع الحريق الذي يمتد في طوابق المبنى حوالي الساعة 03,30 بتوقيت غرينتش. وفي وقت مبكر من اليوم، تشاهد ألسنة اللهب وسحابة كثيفة من الدخان فوق المبنى.

وكانت الكاب شهدت في نيسان/ أبريل حريقا كبيرا. فقد انتشر حريق على جبل تيبل أو جبل الطاولة المطل على المدينة الساحلية ودمر كنوزا في مكتبة جامعة الكاب المرموقة الواقعة على سفحه.

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