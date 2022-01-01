أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الأحد، على صدر صفحاتها الأولى، وقوع عشرات الإصابات بين المواطنين خلال المواجهات مع الاحتلال في محافظات عدة، وغارات إسرائيلية مكثفة تستهدف جنوب قطاع غزة.

كما تناولت الصحف، تأكيد الأطباء أن الأسير هشام أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وتواصل فعاليات إحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح".

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- أبناء شعبنا في الوطن والشتات يوقدون الشعلة الـ57 لانطلاقة "فتح" انطلاقة الثورة الفلسطينية

- اللواء زياد هب الريح والشيخ حاتم البكري يؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس وزيرين للداخلية والأوقاف

- أطباء يؤكدون أن الأسير أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

- النيابة العامة والشرطة تباشران التحقيق بوفاة مواطن في العيزرية

- الرئيس يعزي بشاعر الثورة خالد أبو خالد

- إصابة عشرات المواطنين خلال المواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية وجنين

- "القبس" الكويتية: اختيارنا لشعب فلسطين ليكون شخصية العام 2021 جزء من إيماننا بعدالة قضيته

- اشتية: شعبنا مصمم على مواصلة النضال حتى نيل حقوقه

- 8 وفيات و136 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و314 حالة تعاف

- بناء على توجيهات الرئيس: تركيب حمايات لمنازل المواطنين في برقة

- 357 شهيدا بينهم 79 طفلا خلال 2021 ونسبة الشهيدات هي الأعلى منذ احتلال فلسطين

"الأيام":

- غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مواقع للمقاومة جنوب قطاع غزة ردا على سقوط قذيفتين

- اللواء هب الريح والشيخ البكري يتسلمان "الداخلية" و"الأوقاف"

- 138 يوما من الإضراب: الأسير أبو هواش يفقد الوعي ويواجه احتمالية الوفاة المفاجئة

- عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في محافظات عدة

- المعتقلون الإداريون يشرعون بمقاطعة محاكم الاحتلال

- تواصل فعاليات إحياء الذكرى الـ57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة "فتح"

- حلول منخفض جوي جديد سيستمر تأثيره عدة أيام

- أوروبا تتجاوز عتبة 100 مليون إصابة بـ"كورونا"

- "كورونا": 8 وفيات، و136 إصابة

- الأردن: 31 وفاة و872 إصابة جديدة بـ"كورونا"

- إسرائيل: 817 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتحذيرات من اكتظاظ المستشفيات

"القدس":

- الأسير أبو هواش يغيب عن الوعي وقد يستشهد

- إصابات ومستوطنون يهاجمون منزلا في الخليل

- هب الريح والبكري يؤديان اليمين القانونية أمام الرئيس

- 8 وفيات و136 إصابة بكورونا

- إسرائيل مصممة على الرد وتتجاهل ضغوط مصر

- تواصل فعاليات إحياء ذكرى الانطلاقة

- العالم ينتقل إلى 2022 بعد احتفالات مختصرة فرضها تفشي الوباء

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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الثلاث (هآرتس، يديعوت أحرونوت، معاريف)، الصادرة اليوم الأحد.

"هآرتس":

- إطلاق النيران على مركز إسرائيل هو إشارة من غزة

- إسرائيل سترد لكنها غير معنية بالتصعيد

- مستوطنون يعتدون على عائلة فلسطينية في الأغوار الشمالية والجيش يعتقلهم وينقلهم إلى معسكر والمستوطنون يعتدون عليهم

- خطة التعليم للمجتمع العربي: بناء آلاف الصفوف

- مستوطنون يضربون جنودا خلال إخلاء مبنى من بؤرة استيطانية بالقرب من "يتسهار"

- سرقة ملايين الشواقل من خزنة بوضح النهار في تل ابيب

- قتل فلسطيني (51 عاما) في أم الفحم وهو القتيل 126 خلال عام 2021

"معاريف":

- إطلاق صاروخين من غزة انفجرا في البحر

- اقتحام مركز للخزائن وسرقة ملايين الشواقل

- ارتفاع حاد بعدد المصابين بالمتحور الجديد

- الرئيس عباس في ذكرى انطلاقة فتح: نفذ صبرنا

- 13 جريحا خلال المواجهات بين الجيش والمستوطنين

- نشطاء مقاطعة إسرائيل ضد المعهد العربي بباريس بسبب معرض حول اليهود في العالم الإسلامي

"يديعوت احرونوت":

- ثمن نشر الأكاذيب بشبكات التواصل حول التطعيم: والدة بوضع حرج لأنها لم تتطعم خوفا على جنينها

- نائب وزير الخارجية شارك باحتفال دون التقيد بالتعليمات

- ارتفاع عدد المصابين بالمتحور الجديد نهاية الأسبوع الى 8 آلاف شخص

- الهدف: تدفيع الثمن لحماس دون كسر القواعد

- رأس السنة عنيف: 28 مصابا بشجارات في النوادي

- اليوم فرض ضرائب جديدة