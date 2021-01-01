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فدا : الإحتلال الإسرائيلي يتحمل المسؤولية المباشرة عن حياة الأسير هشام أبو هواش

الأحد 02 يناير 2022 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

أكّد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا مساء اليوم واستنادًا على تقرير طبي صادر عن أطباء لحقوق الإنسان، أن المعتقل هشام أبو هواش المضرب عن الطعام منذ 138، يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وأنّه في حالة حرجة للغاية.

وبيّن (فدا) أن الأطباء أرفقوا ملاحظات أساسية ومهمة في التقرير تتمثل، برفض الطاقم الطبي في المستشفى بتزويدهم بمعلومات عن الوضع الصحي لهشام، إضافة إلى عدم قدرة الأطباء الذين قاموا بزيارته ، باستيعاب تصرف الأطباء في المستشفيات السابقة بموافقتهم بإعادته إلى السجن ، رغم إقرار التقارير بخطورة وضعه الصحي ، وأبدوا نوع من الاستغراب والدهشة ، علاوة على الإشارة إلى البديهيات الطبية العالمية والمحلية أن المعتقل الذي يتجاوز إضرابه اكثر من ثلاث شهور، عمليا هو بحالة مواجهة للموت الفجائي ، ويجب أن يبقى في المستشفى.

علماً بأن كافة المؤسسات والأحزاب السياسية وكذلك حزب فدا قد وجه نداءه مجددًا لكافة جهات الاختصاص ولكافة المستويات بالتدخل بشكلٍ حاسم وجدي لإنقاذ حياته قبل فوات الأوان ، مشددًا على أنّ المعركة التي يخوضها أبو هواش هي معركة من أجل كل فلسطينيّ حر واجه ويواجه سياسة الاعتقال الإداريّ.

يُشار إلى أنّ المعتقل ابو هواش البالغ من العمر (40 عامًا) من دورا/ الخليل، وهو معتقل إداريّا في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020. وهو متزوج وأب لخمسة أطفال.

#فدا #الإحتلال #هشام أبو هواش

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