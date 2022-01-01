  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الإسرائيلية: تسجيل 8170 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 02 يناير 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: تسجيل 8170 إصابة جديدة بكورونا



القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، تسجيل 8,170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة لتصل إلى نحو 4.33%.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات إلى 185 حالة، كما وصل عدد الحالات المصنّفة بالخطيرة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا إلى 101 شخصاً بحالة خطيرة، 37 حالة منهم موصولون بأجهزة التنفس.

وأشارت المعطيات إلى أن نحو 78% من المرضى الذين يدخلون المستشفى هم من غير المطعمين على الإطلاق.

ومنذ انتشار وباء كورونا توفي في إسرائيل حوالي 8,244 شخصاً إثر الإصابة بفيروس كورونا، آخرهم كان يوم الأربعاء الماضي.

ويتوقّع باحثون من الجامعة العبرية مواصلة ارتفاع تسجيل الإصابات بفيروس كورونا على إثر تفشي المتحورة “أوميكرون”، ووفقاً لاستنتاجاتهم فسيتم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في الأسبوع المقبل بالحد الأدنى.

وأضافوا أن “عدد المصابين بكورونا المرتفع وانتشار الفيروس بين كبار السن الذين انتهت صلاحية تطعيماتهم، من المتوقع أن يشكّل هذا ضغطاً على المستشفيات في منتصف شهر كانون الثاني”.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #وباء كورونا

الأكثر قراءة اليوم

مصدر بالمقاومة يكشف سبب اطلاق صاروخين من غزة تجاه تل أبيب...

اعلام اسرائيلي: مصر تتوسط لمنع التصعيد في غزة وتبلغ حماس هذه الرسالة..

حماس تنقل رسالة تهديد شديدة اللهجة للاحتلال عبر مصر

رسميا.. الحكومة الفلسطينية تعلن أسماء وزيري الداخلية والأوقاف

أبو هواش والحصار سيفجران الاوضاع .. الاعلام العبري : غزة تصبح علينا بالصواريخ والجهاد سيخبرنا بأنه البرق والرعد ..

مقترح صفقة "إسرائيلية ـ أميركية" لإعادة فتح قنصلية القدس

أفيخاي أدرعي لإعلامي في قناة الجزيرة: دعاؤكم علينا تحول إلى "نعمة"

الأخبار الرئيسية

اس

وزير إسرائيلي سابق يدعو لاغتيال هنية والسنوار

سس

المقاومة أطلقت صاروخين "سام 7" تجاه مروحيات الاحتلال وأجرت تجارب صاروخية تزامنًا مع قصف مواقعها

7D747F7B-829D-401A-B478-3572BA7911EC

طائرات الاحتلال الاسرائيلي تقصف اهدافا في قطاع غزة (فيديو)

رئيس الشاباك السابق: لا يمكننا التأثير على الطقس لكن بإمكاننا وقف إطلاق الصواريخ من غزة... فيديو

قصف

اسرائيل تواجه معضلة أمام غزة: الجيش قرر الرد على إطلاق الصواريخ من القطاع..

الاتصالات الفلسطينية