الصحة الإسرائيلية: تسجيل 8170 إصابة جديدة بكورونا

القدس المحتلة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء السبت، تسجيل 8,170 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الموجبة لتصل إلى نحو 4.33%.

وارتفع عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم في المستشفيات إلى 185 حالة، كما وصل عدد الحالات المصنّفة بالخطيرة جرّاء الإصابة بفيروس كورونا إلى 101 شخصاً بحالة خطيرة، 37 حالة منهم موصولون بأجهزة التنفس.

وأشارت المعطيات إلى أن نحو 78% من المرضى الذين يدخلون المستشفى هم من غير المطعمين على الإطلاق.

ومنذ انتشار وباء كورونا توفي في إسرائيل حوالي 8,244 شخصاً إثر الإصابة بفيروس كورونا، آخرهم كان يوم الأربعاء الماضي.

ويتوقّع باحثون من الجامعة العبرية مواصلة ارتفاع تسجيل الإصابات بفيروس كورونا على إثر تفشي المتحورة “أوميكرون”، ووفقاً لاستنتاجاتهم فسيتم تسجيل أكثر من 20 ألف إصابة جديدة في الأسبوع المقبل بالحد الأدنى.

وأضافوا أن “عدد المصابين بكورونا المرتفع وانتشار الفيروس بين كبار السن الذين انتهت صلاحية تطعيماتهم، من المتوقع أن يشكّل هذا ضغطاً على المستشفيات في منتصف شهر كانون الثاني”.