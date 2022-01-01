الملك سلمان بن عبد العزيز يشعل مواقع التواصل الاجتماعي بحدث هام في حياته

الرياض/سما/

أكمل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس عامه الـ86، فيما ضجت المواقع السعودية تهنئه بهذا الحدث متمنية له دوام الصحة والعافية.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يوم الجمعة هاشتاغ "#الملك_سلمان_86_سنه".

وتصدر الوسم الترند على مواقع التواصل لتهنئة الملك بعيد ميلاده.

حفظ الله سيدي خادم الحرمين وأمده بالصحة والعافية وأيده بنصرٍ من عنده????????#الملك_سلمان_86_سنة pic.twitter.com/kuY9owJok2 — مـكـتـبـة الـشـواف (@ShawafBookstore) January 1, 2022

جعل عيني ما تبكيك يااغلى البشر الى قلبي????????

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سيدي ومليكي وابوي

????????????????????#الملك_سلمان_86_سنه pic.twitter.com/lUsb6VVb9G — عبدالعزيز أحمد بغلف???????? (@AzizbagBag) December 31, 2021

#الملك_سلمان_86_سنه

الله يطول في عمرك بالطاعة ويحفظك يارب ويجعل الضحكة دوم يا قائد الأمة ????????????????♥️ pic.twitter.com/BGIBQfi52Y — Ramaabdol (@RAMAreaction) December 31, 2021

عمر مديد لولاة أمرنا وفقهم الله #سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/hv0QAigSPS — فهد بن تراحيب بن باين (@fts123456789) January 1, 2022



وولد الملك سلمان بن عبد العزيز في 31 ديسمبر 1935، وتلقى تعليمه المبكر في مدرسة الأمراء بالرياض التي كان يديرها عبد الله خياط إمام وخطيب المسجد الحرام.

والعاهل السعودي هو الابن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، وهو ملك السعودية السابع، ورئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والحاكم العشرون من أسرة آل سعود.

والملك سلمان أمين سر العائلة ورئيس مجلسها، وأحد من يطلق عليهم السديريون السبعة من أبناء الملك عبد العزيز.