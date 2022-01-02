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جيش الاحتلال الاسرائيلي يوضح ما استهدفته غاراته بقطاع غزة (فيديو)

الأحد 02 يناير 2022 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الاسرائيلي يوضح ما استهدفته غاراته بقطاع غزة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر، شنت سلسلة من الهجمات استهدفت مجمعات تصنيع صواريخ لحماس في قطاع غزة.

وأضاف المتحدث وفق موقع صحيفة "معاريف" العبرية، أن الدبابات أيضًا قصفت مواقع عسكرية لحركة حماس على حدود قطاع غزة.

وأشار إلى أن الجيش قصف أهدافًا نوعية في القطاع، عقب إطلاق صاروخين من غزة صباح السبت صوب شاطئ غوش دان غرب تل أبيب.


وحمّل المتحدث باسم الجيش حركة حماس المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة وإطلاق الصواريخ.

يذكر أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت بعشرات الغارات عدة مواقع لحماس جنوب وشمال قطاع غزة.

#جيش الاحتلال الإسرائيلي

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