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الحظ يبتسم لصاحبه.. ذهب لشراء الحليب فأصبح مليونيرا (صورة)

الأحد 02 يناير 2022 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحظ يبتسم لصاحبه.. ذهب لشراء الحليب فأصبح مليونيرا (صورة)



واشنطن/سما/

أعلن مسؤولو اليانصيب في ولاية فيرجينيا الأمريكية أن دينيس ويلوبي من نورث تشيسترفيلد ذهب إلى متجر "7 Eleven" لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله وقرر شراء بطاقة يانصيب.

وتبين أن البطاقة وجائزتها مليون دولار هي الفائزة بالجائزة الأولى، وويلوبي هو ثاني لاعب يفوز بالجائزة الأولى لهذه اللعبة. 

وقال مسؤولو اليانصيب إن احتمالات الفوز بها هي 1 بين 1632000.

وتم منح الأب المحظوظ الاختيار بين الحصول على جائزة المليون دولار كاملة في دفعات سنوية على مدى 30 عاما أو دفعة نقدية لمرة واحدة قدرها 640205 دولارات قبل الضرائب. 

وصرح المسؤول بأن ويلوبي فضّل الخيار الثاني، وفقا لموقع "سي إن إن.

#الولايات المتحدة الأمريكية

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