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حماس تعقب على قصف الاحتلال لقطاع غزة

الأحد 02 يناير 2022 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعقب على قصف الاحتلال لقطاع غزة



غزة/سما/

عقب  الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم على قصف الاحتلال الإسرائيلي لأهداف في قطاع غزة فجر اليوم الأحد.

وقال قاسم "إن استهداف الاحتلال لبعض النقاط والأراضي الزراعية في قطاع غزة ، رداً على سقوط صواريخ للمقاومة أمام سواحل "تل أبيب" عدوان يضاف لسجل جرائمه بحق شعبنا.

وأكد قاسم في بيان أن "المقاومة ستظل تؤدي واجبها في الدفاع عن شعبنا، وتحرير أرضنا ومقدساتنا، قابضة على الزناد، متمسكة بسلاحها حتى تحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة، ولن ينال العدو ومستوطنوه سوى الخيبة والانكسار، وسينتصر شعبنا ومقاومته الباسلة في هذه المعركة لأننا أصحاب الحق والإرادة".

ووجه قاسم التحية لرجال المقاومة الميامين الذين تصدو لغارات الاحتلال بصواريخهم ومضاداتهم الثقيلة، وكل التحية لأبناء شعبنا الأبطال الذين يقفون على خطوط المواجهة مع العدو في سجون الاحتلال وفي القدس والضفة والنقب وغزة.

#حماس #غزة #الاحتلال الاسرائيلي #المقاومة الفلسطينية

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