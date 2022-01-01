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الطقس: أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار

الأحد 02 يناير 2022 06:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا وتوقعات بسقوط أمطار



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي اليوم الأحد، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردًا في المناطق الجبلية إلى بارد نسبي في بقية المناطق نهارًا وشديدة البرودة ليلًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث يستمر الجو باردا في المناطق الجبلية الى بارد نسبي في بقية المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بحدود 3 درجات مئوية حيث يستمر الجو باردا في معظم المناطق نهارا وشديدة البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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