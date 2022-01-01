اشتية بحفل تنصيب اللجنة الشعبية لمخيم جنين: شعبنا مصمم على مواصلة النضال حتى نيل حقوقه

رام الله / سما /

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن شعبنا في الوطن والشتات وهو يحيي ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة "فتح"، يؤكد تصميمه على نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وحق العودة.

وأضاف اشتية في كلمته عبر الهاتف اليوم السبت، في حفل تنصيب اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين المنتخبة، برئاسة عضو المجلس الوطني، الأسير المحرر اللواء محمد الصباغ، أن القيادة ستبقى على العهد متمسكه بالثوابت الوطنية وبمنظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والعمل الحثيث لطي صفحة الانقسام، وتوحيد الوطن لمواجهة المخاطر الجدية التي تواجه القضية الفلسطينية.

وأكد الالتزام بتقديم كافة أنواع الدعم لمخيم جنين وكافة المخيمات الفلسطينية بتوجيه من الرئيس محمود عباس، مشيدا بالروح الديمقراطية التي تجلت بها انتخابات اللجنة الشعبية لخدمات مخيم جنين، وبدور اللجنة السابقة وما قدمته من مشاريع للمخيم.

بدوره، بارك عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، للفائزين بانتخابات اللجنة الشعبية في مخيم جنين، مشيدا بدور اللجنة السابقة التي عملت الكثير من أجل المخيم.

وقال: "نحن نحتفل بذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، انطلاقة حركة فتح والتي هي أطول ثورة في التاريخ المعاصر، والتي تؤكد أهدافها ونحن نخوض حربا طويلة الأمد حتى نحقق أهداف شعبنا".

وأضاف الأحمد، "فتح تسعى وتعمل دوما من أجل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام البغيض، حتى يتمكن شعبنا من الاستمرار في النضال وتحقيق كافة أهدافه".

من جهته، أشاد نائب المحافظ كمال أبو الرب، بالروح الديمقراطية التي سادت الانتخابات التي كان الهدف الأساسي منها النهوض بواقع المخيم من كافة الجوانب، مؤكدا وقوف المحافظة الى جانبهم عبر تقديم كافة أنواع الدعم.

بدوره، قال الصباغ: إن إجراء الانتخابات في المخيم يعبر عن سعي كافة أبناء شعبنا للنهوض بواقع مخيماتنا وخدمة الأهالي، الذين يستحقون من الجميع الوقوف إلى جانبهم، وتقديم كافة أشكال العون والدعم لهم.

وأضاف: "المخيم لن يسمح ويرفض أي مظاهر للفوضى والفلتان الأمني، ومتمسكون بحقوقنا المشروعة حتى تحقيق كافة الأهداف وإقامة الدولة المستقلة".

وشارك في الحفل، مفتي قوى الأمن محمد صلاح، وقائد منطقة جنين العميد محمد الأعرج، ومدراء الأجهزة الأمنية، والمؤسسات الرسمية والأهلية، وأمين سر حركة "فتح" إقليم جنين عطا أبو ارميلة، وأعضاء الإقليم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي وفعاليات جنين ومخيمها.

وفي نهاية الحفل الذي تخلله فقرات فنية وطنية، تم تكريم اللجنة السابقة.