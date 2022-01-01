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جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

السبت 01 يناير 2022 10:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: تواصل الفعاليات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال



جنين / سما /

واصلت فعاليات وقوى جنين اعتصامها، مساء اليوم السبت، للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ودعما وإسنادا للأسرى.

وشارك في الاعتصام، داخل الخيمة المقامة في ميدان عميد الأسرى كريم يونس بمدينة جنين، ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، وفصائل العمل الوطني والإسلامي، وفعاليات جنين ومخيمها، وأسرى محررون.

وطالب المشاركون أحرار العالم والمؤسسات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الصليب الأحمر، بالعمل على استرداد جثامين الشهداء المحتجزة في "مقابر الأرقام" وثلاجات الاحتلال، محملين سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسرى، خاصة الأسير هشام أبو هواش، المضرب عن الطعام لليوم الـ138 على التوالي.

#الأسير هشام أبو هواش #استرداد جثامين الشهداء #فعاليات وقوى جنين

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