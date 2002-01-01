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أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي: موقفنا من التطبيع مع إسرائيل لن يتغير

السبت 01 يناير 2022 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي: موقفنا من التطبيع مع إسرائيل لن يتغير



الرباط /سما/ الاناضول

قال عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي (معارض)، السبت، إن موقف حزبه من التطبيع مع إسرائيل “لم يتغير ولن يتغير، وسيظل ضده بدون شك ولا خلاف”.

جاء ذلك في لقاء حزبي بالعاصمة الرباط، تحدث فيه بنكيران أمام مسؤولي الحزب في المحافظات.

وأضاف بنكيران: “لن يتغير موقفنا لسبب بسيط، وهو أن الإسرائيليين لا زالوا يسيئون إلى إخواننا الفلسطينيين ويأخذون أراضيهم ويجرفون أشجارهم ويعتدون عليهم”.

وتابع: “نحن نتفهم موقف الدولة، ولن ندينه، لكننا نستغرب لهرولة البعض نحو التطبيع بأي شكل من الأشكال”.

وزاد: “لا يمكن لأحد أن يؤاخذنا على موقف حزبنا من التطبيع مع الكيان الصهيوني، أو يلزمنا بموقف معين”.

وأعلنت إسرائيل والمغرب نهاية عام 2020، استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2002، ومنذ ذلك الحين، تم افتتاح مكتب اتصال إسرائيلي في المغرب خلال زيارة قام بها وزير الخارجية يائير لابيد إلى الرباط في أغسطس/ آب الماضي.

كما أُعيد افتتاح مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب وتدشين خط طيران مباشر بين البلدين.

#عبد الإله بنكيران #حزب العدالة والتنمية المغربي #المغرب #التطبيع مع اسرائيل

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