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الأسرى الإداريين: محاولة اغتيال أبو هوّاش يُنذر بانفجار الأوضاع

السبت 01 يناير 2022 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسرى الإداريين: محاولة اغتيال أبو هوّاش يُنذر بانفجار الأوضاع



رام الله / سما /

قالت لجنة الأسرى الإداريين إن إقدام المحتل على محاولة اغتيال الأسير هشام أبو هواش يُنذر بانفجار الأوضاع ويسرع وصولنا لإضراب مفتوح عن الطعام كأسرى إداريين.

وأعلن الأسرى الإداريون في بيانٍ لهم السبت أن "حالة المتابعة والتوتر قائمة، كون أن الاستهداف الحاصل لصحة الأسير أبو هواش هو استهداف لكل الأسرى، ولن نسكت عليه".

وقال البيان: "إن الآلية التي ينتهجها الاحتلال تشير بوضوح لإجرامه واستخدامه لكل الوسائل في سبيل قمع حرية شعبنا، ومنها المحاكمة الشكلية التي باتت في حالة أسيرنا هشام أبو هواش محاكمة لإعدامه واغتياله عبر تجميد اعتقاله الإداري وعدم الإفراج عنه.

وأكد بيان الأسرى الإداريين الاستمرار في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري، محذرين من المساس بحياة الأسير أبو هواش.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال أعلنت اليوم بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري ابتداء من تاريخ 1/1/2022 بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).

وأوضحت اللجنة التي تمثّل مجموع الأسرى الإداريين، في بيان صحفي، أنّ قرارها جاء بالتنسيق جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي.

#لجنة الأسرى الإداريين #الاعتقال الاداري

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