هنية يهاتف ذوي الأسير أبو هواش وعائلة الأطرش

غزة / سما /

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عائلة الأسير هشام أبو هواش، مؤكدًا الوقوف التام إلى جانبه في نضاله، كما أكد دعمه في اتصالٍ بعائلة مروة الأطرش التي هدم الاحتلال منزل عائلتها في الخليل.

وقال هنية: "نحن واثقون من نصر أبو هواش في هذه المعركة"، مشيرًا إلى موقف حماس الثابت تجاه الأسرى الأبطال.

وأضاف رئيس الحركة: نحن نقف إلى جانب إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، ونبذل جهودنا مع بعض الأطراف العربية وغيرها للعمل على إنهاء هذه المعاناة للأخ هشام، مشددًا على أن هذه المعاناة لن تذهب سُدى، وأن هذه اليد الصهيونية الآثمة يجب أن ترتفع عن أسرانا، وأن تتوقف الجرائم والتنكيل الذي يجري بحقهم.

وخلال اتصال هاتفي مع عائلة الأطرش، عبّر رئيس الحركة عن وقوفه إلى جانب العائلة وصيحة الغضب التي أطلقتها في وجه المحتلين، وإصرارها والعائلة على البقاء ولو في خيمة فوق ركام البيت، والاستغراب من مواقف السلطة في ظل انتهاج سلطات الاحتلال سياسة هدم البيوت، التي يعتقد العدو أنها ستكسر إرادة الشعب الفلسطيني وستنال من صموده وشموخه، ومتفهمًا ما عبّرت عنه العائلة من استنكار لصمت السلطة ولقاء عباس غانيتس ليلة هدم البيت.

كما عبّر عن اعتزازه بمواقف العائلة وكبريائها الوطني المستمدة من مواقف أهلنا في الخليل وغزة والعاصمة القدس وكل ربوع الضفة والداخل والخارج، ورباطة الجأش وروح التضحية والفداء التي تتحلى بها عوائل الشهداء والأسرى والجرحى والذين تُهدم بيوتهم ويعبّرون عنها في كل مرة يحاول الاحتلال النيل من عزيمتهم.